< IfModule mod_rewrite . c > RewriteEngine On RewriteCond % { QUERY_STRING } [ a - zA - Z0 - 9 _ ] = http : // [OR] RewriteCond % { QUERY_STRING } [ a - zA - Z0 - 9 _ ] = ( \ . \ . //?)+ [OR] RewriteCond % { QUERY_STRING } [ a - zA - Z0 - 9 _ ] =/ ( [ a - z0 - 9 _ . ] //?)+ [NC,OR] RewriteCond % { QUERY_STRING } \ = PHP [ 0 - 9a - f ] { 8 } - [ 0 - 9a - f ] { 4 } - [ 0 - 9a - f ] { 4 } - [ 0 - 9a - f ] { 4 } - [ 0 - 9a - f ] { 12 } [ NC , OR ] RewriteCond % { QUERY_STRING } ( \ . \ ./| \ . \ . ) [ OR ] RewriteCond % { QUERY_STRING } ftp\ : [ NC , OR ] RewriteCond % { QUERY_STRING } http\ : [ NC , OR ] RewriteCond % { QUERY_STRING } https\ : [ NC , OR ] RewriteCond % { QUERY_STRING } \ = \ | w\ | [ NC , OR ] RewriteCond % { QUERY_STRING } ^ ( .* ) / self / ( .* ) $ [ NC , OR ] RewriteCond % { QUERY_STRING } ^ ( .* ) cPath = http : //(.*)$ [NC,OR] RewriteCond % { QUERY_STRING } ( \ <|% 3C ) .* script .* ( \ >|% 3E ) [ NC , OR ] RewriteCond % { QUERY_STRING } ( <|% 3C ) ( [ ^s ] * s ) + cript .* ( >|% 3E ) [ NC , OR ] RewriteCond % { QUERY_STRING } ( \ <|% 3C ) .* iframe .* ( \ >|% 3E ) [ NC , OR ] RewriteCond % { QUERY_STRING } ( <|% 3C ) ( [ ^i ] * i ) + frame .* ( >|% 3E ) [ NC , OR ] RewriteCond % { QUERY_STRING } base64_encode .* \ ( .* \ ) [ NC , OR ] RewriteCond % { QUERY_STRING } base64_ ( en | de ) code [ ^ ( ] * \ ( [ ^ ) ] * \ ) [ NC , OR ] RewriteCond % { QUERY_STRING } GLOBALS ( =| \ [ | \ % [ 0 - 9A - Z ] { 0 , 2 } ) [ OR ] RewriteCond % { QUERY_STRING } _REQUEST ( =| \ [ | \ % [ 0 - 9A - Z ] { 0 , 2 } ) [ OR ] RewriteCond % { QUERY_STRING } ^ .* ( \ [ | \ ] | \ ( | \ ) |<|> ) .* [ NC , OR ] RewriteCond % { QUERY_STRING } ( NULL | OUTFILE | LOAD_FILE ) [ OR ] RewriteCond % { QUERY_STRING } ( \ ./| \ ../| \ .../ ) + ( motd | etc | bin ) [ NC , OR ] RewriteCond % { QUERY_STRING } ( localhost | loopback | 127 \ .0 \ .0 \ .1 ) [ NC , OR ] RewriteCond % { QUERY_STRING } ( <|>| '|%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00) [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} concat[^\(]*\( [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} union([^s]*s)+elect [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} union([^a]*a)+ll([^s]*s)+elect [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} (;|<|>|' | "|\)|%0A|%0D|%22|%27|%3C|%3E|%00).*(/\*|union|select|insert|drop|delete|update|cast|create|char|convert|alter|declare|order|script|set|md5|benchmark|encode) [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} (sp_executesql) [NC] RewriteRule ^(.*)$ - [F,L] </IfModule>